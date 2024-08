El 67% dels andorrans enquestats afirmen estar poc informats sobre l'Acord amb la UE

Andorra la VellaSegons l'Enquesta Política d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), el 67,4% dels enquestats es considera poc informat sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. Només un 4,2% sent que està molt informat sobre la futura entrada al mercat únic. Aquestes dades reflecteixen que, malgrat les reunions de poble i la comunicació per xarxes socials, molts ciutadans no tenen clar el contingut i les implicacions de l’Acord.

L'executiu andorrà confia que la situació millorarà amb la publicació del text de l'Acord en català, esperant que així els ciutadans tinguin accés a informació més clara i detallada. Aquesta mesura es veu com una eina clau per augmentar la comprensió pública abans del referèndum sobre l’Acord, previst per al primer semestre de 2025.

Tot i això, amb més de la meitat de la població enquestada que es considera poc informada, queda un llarg camí per garantir que els ciutadans puguin prendre una decisió informada en el referèndum.