El 70% dels pacients d'Urgències presenten patologies poc greus

Escaldes-EngordanyEl Cap d'Urgències Jordi Samso ha explicat que la mitjana d'espera per als casos que no són considerats 'prioritaris' és de dues hores i que hi ha pics alguns dies en què poden ser quatre hores. El nombre de visites que està fent Urgències de mitjana és de 140 diàries. I Samsó considera que un 70% d'aquestes són 'no prioritàries' i que podrien ser ateses per altres serveis. Concretament, el facultatiu apunta que els metges generalistes podrien oferir també un servei d'atenció urgent que podria treure pressió al de l'Hospital. Samsó indica que en temporada alta hi ha més visites, però que sigui quina sigui l'època de l'any hi ha unes 140 de mitjana. "La primera solució és que la primària disposes d'un sistema d'urgències de primària que podria ser les permanències o podrien ser els mateixos consultoris dels metges referents que assumissin part de l'assistència urgent a les seves consultes", segons ha declarat a ATV. El metge ha recordat, però que la mitjana d'hores d'espera és inferior a la dels països veïns.