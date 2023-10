72.000 euros per a la remodelació de voravies i creació de noves places d'aparcament a Aixirivall

Andorra la VellaEl comú de Sant Julià de Lòria està a punt d'engegar la segona fase de la remodelació de voravies en diferents trams del poble d'Aixirivall. Després d'una primera actuació a la zona de la plaça, on es va eixamplar la carretera, es va reordenar la zona i es van guanyar places d'aparcament, ara la corporació ha adjudicat els treballs per intervenir la part baixa del poble, on també es modificaran les voravies, es millorarà la circulació i, donant resposta a les demandes dels veïns, es crearan noves places d'aparcament de zona blava en un tram on fins ara eren inexistents.

Tal com ha publicat el BOPA aquesta setmana, el comú lauredià ha adjudicat els treballs a Construccions Entrimo per un import de 72.039,17 euros. La convocatòria s'ha fet mitjançant concurs nacional i l'empresa disposarà ara d'un termini de 28 dies naturals per executar els treballs.

Des del comú s'ha explicat que aquestes obres de remodelació s'estan duent a terme per tal de donar resposta a les reclamacions dels veïns que reiteradament han anat fent durant les reunions de poble. Les queixes venien principalment per la manca de places d'aparcament i, amb aquesta actuació, es permetrà sumar les primeres. De cara al 2024, a més, també es preveu una tercera fase d'actuació que s'ha d'acabar de concretar, però que té com a finalitat crear més places per a vehicles.

En aquesta línia, s'ha adjudicat per 140.846,37 euros les obres definitives d'eixamplament i rectificació de la carretera de la Rabassa, concretament des del pk 3+350 fins al pk 3+450. Els treballs han recaigut sobre Progec i les obres s'hauran de cloure en 69 dies naturals.

Altres adjudicacions

Una altra de les adjudicacions que s'ha fet pública és la referent a la construcció d'uns sanitaris a la plaça Rocacorba, a l'avinguda Verge de Canòlich. El comú ha explicat que s'ha arribat a una entesa amb el propietari del terreny per tal d'ubicar aquest equipament i també contenidors de reciclatge. L'objectiu és anar adequant a poc a poc la part alta del poble i donar més serveis a les persones que hi passegen. En aquest cas, la inversió és de 48.315 euros i l'empresa seleccionada, Construccions Purroy, disposa d'un termini d'execució de 90 dies naturals.

Finalment, el comú de Sant Julià també ha adjudicat la construcció d'un centre de processament de dades situat a l'aparcament de la Germandat per un import de 118.013,10 euros. L'objectiu és actualitzar els servidors informàtics de la corporació que fins ara es trobaven a l'edifici del Molí i reagrupar-los en un nou emplaçament. L'empresa encarregada, Unitas, haurà d'executar els treballs en un termini de 40 dies naturals.