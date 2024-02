828 casos d'ús fraudulent de targeta el 2023

Andorra la VellaÉs el delicte de moda. L'ús fraudulent de targeta de crèdit s'ha disparat de forma exponencial fins a aixecar l'alerta. La fiscalia ha alertat del risc per a tots els usuaris de targetes d'un tipus de frau que ha suposat 828 casos durant el 2023 i que significa més de dues denúncies de mitjana per dia.

Dels 828 procediments per aquest tipus de delicte, es van engegar 828 diligències prèvies. L'augment és tan fort que han estat 367 casos més que el 2022. Els casos de frau amb targeta de crèdit ja superen el nombre de tot el conjunt per delictes de robatoris, furts, receptació i extorsió. Tots aquests junts en un any sumen un total de 719 procediments, més d'un centenar per sota del frau amb targeta.