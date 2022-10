88 persones demanen no entrar al casino per problemes amb el joc

Andorra la Vella88 persones han demanat al Consell Regulador del Joc quedar exclosos d'entrar al nou casino, segons informa RTVA. A aquestes s'afegeixen altres dues que no podran entrar per ordre de la Batllia. Aquest consell, per això, prepara un pla de mesures de sensibilització i bones pràctiques, de forma que es pugui prevenir un previsible augment de les addiccions. Per altre costat, les més de 1.400 persones que reben ajudes per part de l'Administració, encara que no tinguin problemes amb el joc, no poden accedir.

El casino Unnic no obrirà fins el 4 de març, esgotant l’ampliació de sis mesos que Govern va concedir a Jocs S.A. pels retards derivats de la pandèmia i de la falta de matèries primeres. La instal·lació havia d’obrir al setembre i Jocs va intentar no arribar fins el març i que fos al gener, però no ha estat possible.