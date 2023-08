Un 91% dels ciutadans a Andorra té metge referent assignat

Andorra la VellaMés d'un 91% de la població resident al país té metge referent assignat. Així es desprèn de les dades facilitades per la ministra de Salut, Helena Mas, a la pregunta de la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, en relació amb la posada en marxa de la via preferent, en la qual indica que a 31 de juliol un 91,67% de la ciutadania disposa de metge o pediatre referent.

D'aquesta manera, respecte als pacients que per la seva malaltia o condició requereixen un metge especialista referent (MER), apunta que representen un 53,7% dels residents (44.875). Les dades facilitades pel ministeri també informen de l'evolució del percentatge de persones que han accedit al MER, passant d'un 7,3 el desembre del 2019 fins a més de la meitat de la població a juny del 2023. Les especialitats mèdiques amb més nombre d'assignacions són dermatologia, otorrinolaringologia, cardiologia, cirurgia ortopèdica i traumatologia (COT), angiologia, urologia, psiquiatria, gastroenterologia, rehabilitació i pneumologia.

En referència a la despesa sanitària per a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), es desprèn un increment progressiu de l'import que se sol·licita a la parapública, però, destaquen, no es desprenen canvis rellevants en la quantia sol·licitada a la CASS per a les consultes al metge d'atenció primària i a l'especialista. "La tendència a un augment progressiu dels costos sanitaris s'observa arreu, per l'envelliment de la població, per l'increment de les malalties cròniques i pel cost de la innovació en salut, entre altres raons", afirma Mas.

Quant a la satisfacció dels usuaris, procedent de l'enquesta del baròmetre sanitari d'Andorra Recerca i Innovació realitzada entre el 10 i el 29 de març del 2022 a una mostra de 900 persones de més de 18 anys, s'analitza que el grau d'acontentament mitjà se situa en un 9,1. En aquest sentit, es destaca que un 51,7% dels enquestats va valorar les consultes amb el metge referent amb un 10 i un 91,7% amb un 7.

En relació amb la satisfacció per la implantació de la via preferent, per un 59,8% dels enquestats, la incorporació va ser molt o bastant positiva (17% molt positiva i 42,8% bastant), a un 10,2% ni positiva ni negativa, un 14,6% la considera poc positiva i un 9,5% gens. Finalment, respecte al grau de satisfacció general del sistema sanitari al país, un 45,4% dels ciutadans preguntats considera que funciona força bé i un 44,1% que encara requereix alguns canvis, mentre que un 14,6% la considera poc positiva i un 9,5% gens.