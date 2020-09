Adéu als mercats d'estiu d'Encamp

Un porc a la brasa que es coïa a foc lent donava la benvinguda a tots aquells que volien donar una volta pel mercat d'estiu de la plaça de Sant Miquel d'Encamp. La parada de 'kebabs de proximitat' és una de les més exitoses de la trobada de firaires, que estaran a la parròquia fins diumenge al vespre. Alguns dels comerciants -locals i estrangers- han repetit després de l'èxit de les anteriors edicions i els carrers de l'antic veïnat de la parròquia s'han omplert d'embotits, melmelades, llaminadures, joies i artesanies.

La cirereta del país l'ha posat aquest dissabte el grup musical Iaraké and Ginger, que al migdia ha fet gaudir els assistents amb les seves cançons de la dècada dels 70, 80 i 90. Diumenge hi ha prevista l'actuació a les 12.30 hores de la banda Old School Andorra.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, s'ha mostrat satisfet amb l'afluència de residents i turistes que han visitat les parades. També ha destacat la bona rebuda que han tingut els concerts, que "ajuden a dinamitzar el teixit comercial de la parròquia". Aquest serà el quart i darrer mercat d'estiu que organitza el comú d'Encamp, després d'haver-ne realitzat dos al Pas de la Casa i dos a Encamp. L'esdeveniment forma part del pla de xoc per reactivar la parròquia a causa de l'aturada econòmica que va provocar la pandèmia.

Amb la voluntat de preparar les noves activitats que animin la parròquia a la tardor, Marot ha avançat que la setmana vinent es reuniran amb l'Associació d'Empreses d'Encamp, "per organitzar esdeveniments similars, que han funcionat molt bé". En aquest sentit, ha afirmat que "ens hem d'adaptar al moment de l'any i pensem que una bona proposta seria fer la Fira del Bolet, però tampoc hem d'oblidar altres fires com podria ser la del càmping, la caravana o de la bicicleta, que poden tenir èxit en molts moments de l'any".