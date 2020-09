Andorra Turisme salva l'estiu

La davallada de turistes i visitants al país durant l'estiu ha estat notable però, tot i això, el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha qualificat la temporada com a "excel·lent". Un dels indicatius sobre els quals es basa el dirigent és que "la pandèmia ens va agafar en el millor moment turístic", però no perquè sigui un període marcat per una entrada massiva de visitants, sinó per tot el contrari. Segons Budzaku, els mesos en què el Principat va estar paralitzat, principalment a l'abril i el maig, "no són tan potents turísticament com l'agost", per la qual cosa "quan estàvem sense poder rebre visitants era el moment on menys pèrdues podíem tenir".

Andorra Turisme sabia que el mes d'agost e ra essencial per remuntar, ja que "tradicionalment és molt potent perquè venen al voltant d'1,3 milions de persones". Per tant, haver patit una davallada aproximada del 40% en l'arribada de turistes hagués suposat deixar de rebre l'entrada de "molts milers de persones". Per sort, "això no ha estat així", ha dit Budzaku. Segons ha explicat, el mes de juliol va ser el "més complicat", ja que es van haver d'anul·lar tots els esdeveniments previstos, inclòs el Cirque du Soleil, "que porta més de 100.000 persones a Andorra". Tot i això, si es té en compte la davallada en l'arribada de turistes d'entre el 75 i el 80% que ha viscut Espanya durant el període estival, "no podem estar descontents".

Budzaku ha reconegut que és ara quan "creiem que ve el moment clau", ja que és l'hora de treballar sobre els mesos de setembre, octubre i en tota la temporada d'hivern. "Durant les dues pròximes setmanes mirarem totes les alternatives que podem fer durant l'hivern i quina capacitat receptiva podem tenir com a destí turístic", ha indicat. Així, ha finalitzat destacant que "el problema d'aquest virus és que no sabem quan acaba", per la qual cosa cal replantejar els esdeveniments mirant de reüll l'evolució de la pandèmia.