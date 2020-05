Alguns argentins lamenten les festes dels compatriotes

Les festes clandestines organitzades per temporers argentins semblen ser un continu tot i les mesures de confinament. Per aquest motiu, altres argentins que després d'anys d'estar treballant al país han pogut obtenir el permís de residència, lamenten aquestes imatges i critiquen l'actitud dels seus compatriotes durant aquest període de confinament. Expliquen que hi ha molts altres argentins desitjant voler treballar al Principat i temen que l'actitud d'aquests incívics els pugui estigmatitzar. "Hi ha molta gent que no sap diferenciar i no volem que ens posin tots en el mateix grup", expliquen.

En aquest sentit, comenten que fa tan sols dos dies es va organitzar una festa al refugi de Siscaró a la vall d'Incles i lamenten la inactivitat policial davant d'aquestes actituds perquè asseguren que els van avisar. A més, afirmen que molts d'aquests compatriotes argentins que organitzen les festes ja han rebut multes i continuen actuant de manera irresponsable. D'altra banda, també repudien el fet que donada la situació actual es burlin de les ajudes que estan rebent per part de l'administració. "Molts no paguen lloguer, reben ajudes del Govern i, per contra, es dediquen a estar de festa", comenten.

D'aquesta manera, també expliquen que no tenen gens de vergonya en mostrar-se a les xarxes socials amb fotos i vídeos on se'ls veu de festa o fent 'asados'. A més, asseguren que les celebracions són recurrents i fins i tot es poden arribar a allargar d'un dia per l'altre. Per tant, demanen un major control de les autoritats a aquestes persones que no respecten les normes del país. Finalment, comenten que aquests són una minoria i que hi ha molts argentins que han lluitat i treballat per finalment poder-se quedar a viure a Andorra i obtenir el permís de residència.