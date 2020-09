Augmenten els cribratges entre el personal de les residències

El ministre de ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Victor Filloy, ha anunciat aquest divendres que tot el personal dels centres sociosanitaris es faran un test de Covid-19 quinzenal per evitar contagiar els padrins de les residències. Així, els treballadors passaran de fer-se un cribatge mensual a un cada quinze dies, "per intensificar el control sobre la presència del virus entre la gent gran, de cara a la tardor", ha remarcat el ministre. Aquesta decisió s'ha confirmat després de la reunió que la Comissió de Seguiment Sociosanitari (COSS) ha realitzat a la sala d'actes del SAAS i en la qual ha estat present el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, els representants de tots els centres, a més de l'Associació de la Gent Gran.

F illoy ha puntualitzat que el cribratge entre els usuaris dels centres seguirà sent mensual, com s'ha fet fins ara, però "el SAAS deixarà d'encarregar-se de les proves i serà el metge de cada residència qui farà la gestió i encarregarà els tests, fins i tot quan hi hagi sospita de contagi o possibles símptomes del coronavirus".

Durant la segona trobada que duu a terme la COSS, en la qual també s'ha fet un balanç del material EPI del que disposa el país i tal com ha explicat Filloy, "per quantificar-ho, hi ha 900.000 guants, més d'un milió mascaretes i 60.000 bates, així que tenim quantitats de material que doblarien el que es va necessitar en el moment més àlgid de la pandèmia".

Els ministres i els representants de les residències també han abordat la pròxima temporada de grip. El ministre Filloy ha emfatitzat en la importància d'estar molt atents a la malaltia estacional entre els padrins i, malgrat que encara no hi ha data per l'inici de la campanya de vacunació contra la grip, ha recalcat que serà "altament recomanable" però no obligatòria.