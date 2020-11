Reobren bars i cafeteries, a partir de dimarts

La incidència de la pandèmia al país es manté, amb 109 nous casos positius en les darreres 24 hores i amb una taxa de reproducció del 0,96%. “Hi ha elements que evidencien que a poc a poc, i de forma molt gradual, va aplanant-se la corba, però el comitè tècnic recomana mantenir les mesures amb algun ajustament lleuger”, ha explicat aquest divendres el cap de Govern, Xavier Espot. Aquest alleugeriment concerneix exclusivament a bars i cafeteries, de manera que l'executiu -després del diàleg mantingut amb els representants dels sector- ha decidit que a partir de dimarts, els bars i les cafeteries podran donar servei a taula entre les 7 i les 12 hores tant a l'interior com a l'exterior. Els establiments que també estan autoritzats a servir dinars, hauran de fer una pausa entre les 12 i les 13 hores per higienitzar, i poder donar el servei propi dels restaurants. En assimilar-se amb aquests establiments, també hauran de dur un registre dels seus clients. La mascareta serà d'ús obligatori fins que es consumeixi. I el nombre màxim de persones per taula, igual que als restaurants, serà de 2, a excepció de nuclis familiars de major nombre.

Així doncs, bars i cafeteries podran treballar de 7 a 12 hores. I a partir de les 13 hores, un cop hagin higienitzat la zona, tindran els mateixos horaris que els restaurants. Recordem que aquests poden servir àpats a taula entre les 12 i les 16 hores i entre les 19 i les 00 hores. Fora d'aquests horaris poden servir menjar per emportar.

Encara en l'àmbit laboral, el Govern continua demanant que les persones i les empreses que es puguin organitzar continuïn amb teletreball, "per mirar de reduir al màxim les interaccions socials".



"La situació sanitària ha millorat, a poc a poc, però ha millorat, i d'acord amb el comitè hem decidit flexibilitzar una mica les mesures a la restauració perquè sabem que es tracta d'un dels sectors més colpits i que hi ha moltes famílies que en depenen. La resta de mesures de restricció continuen vigents, però això no vol dir que en aquests lapses de vuit dies que ens hem fixat tornem a revisar les mesures i tornem a valorar si hi ha algun motiu que en justifiqui una flexibilització, però ara mateix no valorem flexibilitzar mesures a la resta de sector”, ha conclòs el cap de Govern, en al·lusió a la reclamació d'algun altre àmbit, com el de les competicions esportives.