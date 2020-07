Bomosa crea GosSOS, una associació centrada en el benestar animal

Bomosa ha impulsat el naixement de l'associació GosSOS, una organització sense ànim de lucre que té com a missió la cura dels gossos abandonats, maltractats o que tenen necessitats especials, per tal que puguin viure dignament, sigui amb suport veterinari i/ o casa d'acollida, sent l'adopció responsable de gossos la seva principal raó de ser. A més de la defensa, el respecte i la protecció dels animals, aquesta entitat, que farà un acte de presentació després de l'estiu, cerca també la protecció del medi ambient. Segons ha explicat el fundador de Bomosa, Turi Mora, "ara és necessari fer un pas endavant i obrir la protecció i la cura dels gossos del país a totes les persones del Principat que estimem els animals, per tal de poder avançar amb nous programes".



L'associació GosSOS portarà a terme, de moment, vuit projectes. El principal de tots és la gestió de l'abandonament del gos, sigui definitiu o temporal. La voluntat és subministrar alimentació animal a famílies que tinguin dificultats socials i no puguin disposar d'alimentació bàsica per a les seves mascotes. També es treballarà sobre l'adopció responsable dels gossos perquè puguin viure una segona oportunitat i trobar una altra llar on oblidar els moments difícils i traumàtics de l'abandonament.



Per altra banda, compten amb un programa d'ajuts veterinaris i col·laboren en l'apadrinament, sigui a la gossera o a una casa d'acollida. De fet, l'associació també cerca persones que vulguin tenir un gos de manera temporal al seu habitatge mentre l'animal es recupera, sobretot, pel que fa a problemes de salut.



Una altra activitat important és la relacionada amb la formació. Per una banda, s'organitzaran Jornades d'adopcions diverses vegades a l'any per tal de donar visibilitat als gossos que estan en acollida i als que resideixen en una gossera, amb l'objectiu de trobar-los una bona llar d'adopció. Per una altra, es faran cursos i conferències a alumnes d'entre vuit i catorze anys de diferents escoles del país amb la finalitat de conscienciar-los sobre la tinença responsable de mascotes i la protecció del medi ambient.



Complementàriament, i en estreta col·laboració amb les administracions públiques del país i totes les associacions de defensa i protecció dels animals de companyia, es faran arribar les campanyes de tinença responsable a la societat en general. Finalment, GosSOS posarà a l'abast del Principat campanyes de recaptació d'aliments, tant entre particulars com entre empreses.



Col·laboració amb l'associació



Els ciutadans andorrans poden col·laborar amb el projecte de maneres diferents, Primer, com a soci, una figura cabdal per assegurar que GosSOS pugui ser una entitat de referència en la cura i el benestar dels animals d'Andorra per a qui desitgi contribuir a partir de 5 euros al mes. A més, es pot col·laborar amb un donatiu de manera més puntual.



L'associació també està oberta a empreses que volen posar en valor la seva responsabilitat social corporativa empresarial, com a patrocinadors en aquest projecte de defensa i solidaritat dels animals, mitjançant programes de mecenatge.



Per últim, es pot ser voluntari i donar temps per col·laborar en la protectora d'animals. Allà es podrà des de passejar els gossos fins a ajudar en l'organització d'esdeveniments i en les tasques administratives de la gossera. Fins i tot, l'entitat cerca 'cibervoluntaris' o 'guau influencers': persones amb molts amics o seguidors a les xarxes socials que ajudin donant visibilitat a les campanyes de conscienciació de GosSOS, tot afegint l'etiqueta #Somgossos.