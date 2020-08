Catalunya es tenyeix de vermell

El risc de rebrot de covid-19 -o iEPG- baixa tímidament al conjunt de Catalunya, però la forta transmissió a Barcelona, l’àrea metropolitana i Lleida és una bomba de rellotgeria. A més, a la resta del territori continuen declarant-se diversos focus, com el de la Seu d'Urgell, que impedeixen l’esperat doblegament de la corba epidemiològica, que experts i administracions consideren clau per encarar el mes de setembre i la tornada a l’escola amb seguretat



A data de 15 d’agost, el mapa català del covid-19 mostra una tendència preocupant arreu del país: pràcticament totes les comarques han assolit uns nivells de transmissió elevats o molt elevats (vegeu mapa) i més de tres quartes parts estan tenyides de color vermell. “Estem a uns nivells de transmissió sostinguda, amb xifres de contagis molt constants, i rebaixar-la tant com es vol implicaria intensificar les mesures de contenció”, detalla l’especialista en malalties infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol Roger Paredes, que considera que això “no seria possible” per l’enorme impacte socioeconòmic que suposaria. Així, sembla difícil abaixar la corba en quatre setmanes, abans que arribi la tornada escolar, les ciutats recuperin la seva densitat poblacional -més esponjades durant l’estiu- i s’afavoreixi la interacció social en l’àmbit laboral.



Només onze comarques catalanes tenen un índex de rebrot baix. Són la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, el Solsonès, el Moianès, el Priorat, l’Anoia, la Conca de Barberà i la Terra Alta. Els experts recorden que en territoris de menys de 20.000 habitants, la taxa de rebrot indica que hi ha un focus, que cal identificar-ne l’origen i fer estudis de contactes. Amb tot, solen ser controlables amb l’acció comunitària. Hi entra en joc el factor demogràfic.



A Lleida, la situació epidemiològica ha millorat molt en les últimes setmanes, tret de Balaguer (Noguera) i la Seu (Alt Urgell). Segons les darreres dades ofertes per Salut, la comarca té actualment un risc de rebrot de 560, el més alt des que va començar la pandèmia -la segona xifra més alta es va donar el 27 de març i era de 550. Cal tenir en compte que fa poc més d'una setmana aquest risc es trobava per sota de 30, és a dir en un nivell força baix.

La situació preocupa i força a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, i el seu alcalde, Jordi Fàbrega, ja ha deixat clar que "estem en un moment molt delicat de nous contagis". En aquest sentit, ha detallat que, amb dades d'aquest dimarts, a l'àrea del CAP de la Seu hi ha 31 pacients contagiats -aïllats a casa- i dos pacients ingressats a l'hospital. L'alcalde i president de la Fundació Sant Hospital indica que es tracta de "brots lligats a l'activitat social".

Per tot plegat, Fàbrega ha deixat clar que estan en contacte permanent amb el Departament de Salut per si cal prendre mesures més severes. També ha remarcat que si la situació no millora, "serà molt complicat" tirar endavant els actes previstos per la Festa Major, que hauria de començar el 28 d'agost.