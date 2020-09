Circula amb el carnet retirat, l'aturen de matinada i dona 1,74 g/l

La policia va detenir la matinada de dissabte a un home resident de 32 anys amb 1,74 grams d'alcohol per litre de sang, que a més tenia una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. Així, de les dotze detencions que va efectuar el Cos de Policia durant la setmana del 31 d'agost al 6 de setembre, vuit corresponen a presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, entre els quals destaca un home resident de 24 anys que circulava amb una taxa d'1,76 g/l i una dona resident que va donar 1,44 g/l en un control rutinari d'alcoholèmia. A més, la matinada del dimarts dia 1 de setembre, es va detenir un noi resident de 18 anys per positiu a la prova de control de tòxics salivar i que, a més, es trobava en possessió de 0,6 grams de marihuana.

Finalment, el dissabte 5 de setembre va haver-hi dues detencions a dos homes no residents de 28 i 52 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la funció pública per desobediència a una ordre d'expulsió administrativa per un període de 3 i 5 anys respectivament.