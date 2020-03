Consells per fer la compra i tornar a casa sense la Covid-19

D'ençà que van començar els contagis de la Covid-19, són molts els establiments d'alimentació i altres que estan aplicant mesures de seguretat per prevenir que els seus treballadors siguin víctimes de la malaltia. En aquest sentit, però, els clients, també han de posar en pràctica certes mesures de seguretat, a banda d'aquelles que el mateix negoci posa a l'abast de tothom.

Utilitzar guants d'un sol ús

La utilització de guants d'un sol ús és essencial per prevenir el contagi de la Covid-19. Pràcticament tots els negocis que romanen oberts han posat a l'abast dels clients aquest tipus de producte a l'entrada de l'establiment.

Mantenir la distància de seguretat

Tot i que no sempre és possible, és important que sempre s'intenti mantenir una distància de seguretat d'un metre i mig com a mínim amb qualsevol altra persona. D'aquesta manera el risc de contagi és molt menor.

Pagar sempre amb targeta

Costa ser conscient que els diners en efectiu passen per moltes mans al llarg del dia, i és per aquesta raó que alguna persona contagiada pot haver estat en contacte directe amb monedes o bitllets que ara són a les nostres mans. La millor manera de prevenir un contagi en aquest sentit, tan pel benestar del client com pel treballador, és utilitzar el pagament per targeta de crèdit o dèbit.

Utilitzar mascaretes, és necessari?

Al contrari del que es pensa la gent, la utilització de les mascaretes no és estrictament necessària a no ser que sigui una persona que ja té la malaltia, i en aquest cas, s'hauria d'estar confinat a casa. Les màscares no protegeixen del virus, sinó que són un mètode de prevenció perquè una persona amb la malaltia pugui contagiar-ne una de sana.

Les mans lluny de la cara

Un cop al carrer, el més important és no tocar-se cap punt de la cara, sigui la boca, els ulls o fins i tot rascar-se el nas. En el moment que una persona té contacte amb l'exterior és quan comença realment el perill, ja que qualsevol cosa que es toca, des del pom de la porta de casa fins al botó d'un semàfor, pot estar infectat per la Covid-19.

Rentar-se, el més important

Arribats a casa, és el moment de rentar-se les mans amb aigua, sabó desinfectant i, si és possible amb una mica d'alcohol de farmàcia. Les molècules del sabó tenen unes càpsules que, en contacte amb l'aigua, s'adhereixen al virus i el destrueixen. Aquesta és la raó per la qual és essencial rentar-se amb molta freqüència.