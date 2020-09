Dos detinguts per violència masclista

La policia ha detingut aquesta setmana dos homes per violència masclista. El primer va, de 35 anys, ser arrestat dilluns passat a un quart de vuit del vespre, a Andorra la Vella com a presumpte autor per un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits per una desavinença conjugal en un domicili particular, i aquesta disputa va derivar, segons explica el cos d'ordre en un comunicat, en una agressió de l'interessat envers la seva parella.



I el segon cas, ocorregut divendres de matinada, a un quart i cinc minuts de dues, un noi de 19 anys resident al país va ser detingut i en aquest cas se l'acusa de delictes contra la integritat física i moral i la funció pública. Els agents van ser requerits per una agressió d'un home a un altre. Quan van arribar al lloc dels fets, a Andorra la Vella, el detingut es discutia amb una noia, moment en què un conegut es va aproximar per intentar calmar-lo i va acabar sent agredit amb diversos cops de puny al rostre. En ser detingut, explica la policia, l'agressor va mostrar resistència passiva i desobediència envers els agents interventors.