Dos nous ingressos i 43 casos més de coronavirus

Des de dimecres s'han detectat 43 nous positius per coronavirus, tal com ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa d'actualització de les dades sanitàries. Des de l'inici de la pandèmia els casos totals ascendeixen a 1.344, 489 en aquesta segona onada. En aquests moments, hi ha 348 persones amb la malaltia i hi ha dues persones més ingressades que eleven a quatre els malalts que es troben a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons ha explicat el ministre, es tracta de dues dones de 61 i 56 anys respectivament, que no presenten un estat grau i que simplement se les han ingressat per prudència. Quant als casos recuperats, el total se situa en 943, entre els quals, 141 persones procedeixen d'aquesta segona onada. A més, el ministre ha destacat que no hi ha cap pacient a la Unitat de Cures Intesives. "En aquest sentit són dades molt bones per la poca pressió que tenim al sistema sanitari", ha dit.

D'altra banda, sobre el cribratge que va començar el dia 8 de setembre als alumnes de segona ensenyança, Benazet s'ha mostrat molt satisfet per l'alta participació. Estaven cridades 3.083 persones i 3.002 ja s'han fet la prova, el que representa un 97,4% del total. A falta de les dades completes, dels 2.736 primers cribrats, només s'han detectat cinc positius. "Seguim amb la línia que ens vam trobar amb el cribratge als alumnes de primera ensenyança" quan es van detectar 10 positius de 4.231 proves. Per tant, aquesta xifra mostra que "aquesta franja d'edat no està més infectada que els més petits", ha remarcat el ministre, qui ha indicat que pensaven que dels cribratges sortirien més positius. Cal recordar que aquest segon cribratge als estudiants seguirà fins diumenge i dilluns.

El màxim responsable de la cartera de Salut ha destacat que els vint casos que es detecten diàriament corresponen al fet "que estem diagnosticant els casos molt ràpid" i que, per tant, hi ha poca progressió del virus. Ha recalcat que actualment s'estan detectant malalts que abans no es diagnosticaven com són els asimptomàtics o aquells que presenten símptomes lleus. També ha comentat que la taxa de reproducció del virus es troba al voltant de l'1 o per sota.

També ha explicat que els criteris del temps per considerar una persona recuperada i els criteris sobre els temps que una persona ha d'estar confinada estan evolucionant. "Segons diuen els viròlegs, les persones que emmalalteixen, passats cinc dies, tenen molt poca capacitat de transmetre el virus", ha comentat. Aquesta tendència anirà a escurçar, en els propers dies, el període que determina la recuperació i els períodes de confinament. A més, en la roda de premsa, Benazet ha avançat que l''stop lab' de bombers i el de la Sardana es concentraran tots al Prat de la Creu. "Hi haurà el nombre de taules i d''stop labs' que precisem en cada moment", ha indicat el ministre, qui ha volgut agrair a la Creu Roja la seva tasca gestionant aquests espais. Finalment, el titular de Salut ha tornat a recordar que tenen un acord amb Espanya i França perquè els subministrin part de les vacunes que rebran els dos països de la Unió Europea.