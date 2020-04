El comú d'Encamp reforça l'atenció a la gent gran durant el confinament

L’atenció a la gent gran i a les persones més vulnerables està sent una prioritat per al comú d'Encamp. Un equip de set persones ha realitzat aquests dies més de 900 trucades a ciutadans majors de 65 anys, per detectar possibles necessitats, que han derivat en 59 demandes. Des de la corporació afegeixen que al departament de Social també s’han atès 290 trucades, la gran majoria per sol·licitar mascaretes casolanes (unes 180 les que s’han repartit), per donar-se d’alta com a voluntari per a la confecció de mascaretes (19 voluntaris en total) i per sol·licitar informació sobre el servei d’àpats a domicili, des del qual s’han pogut servir al voltant de 200 àpats en total a persones que viuen soles i que habitualment fan servir el servei de menjador social del casal.

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha volgut transmetre “el condol, en nom del comú, a les famílies i amics que han patit la pèrdua d'una persona estimada en les darreres setmanes per culpa de la pandèmia”, i ha volgut agrair, també en nom del comú, “l'esforç que tots els treballadors comunals estan fent aquests dies en la situació d'emergència en què vivim”. Un agraïment que ha volgut fer extensiu “a les persones, institucions, entitats i organitzacions del país que treballen per prevenir i combatre els efectes de la Covid-19”.

Reforç del servei de neteja

D'altra banda, des de la corporació assenyalen que el nivell de residus generats s’ha vist reduït en les darreres setmanes, entre un 3 i un 5,5% al sector d’Encamp; i entre un 23 i un 33,5% al sector del Pas de la Casa, respecte a les dades del mes de febrer d’enguany i el mateix mes de març però del 2019. Aquest fet ve donat principalment per l’aturada de l’activitat econòmica. No obstant això, els serveis comunals han recollit gairebé 5.500 quilograms a Encamp i 4.400 al Pas de la Casa, de residus diversos a la via pública durant el confinament, principalment, voluminosos, fusta, residus tèxtils, plàstics i electrodomèstics estan la deixalleria tancada.



Per altra banda, han reforçat la secció de neteja viària per poder "garantir la seguretat" durant les primeres sortides a l’exterior, incorporant personal d’altres serveis, arribant fins a un total de 24 efectius, que diàriament estan fent el servei intensificat.