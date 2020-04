Espanya no permetrà l’entrada d’andorrans ni deixarà venir turistes fins l’estiu

El pla de desconfinament que l’executiu espanyol té previst aplicar, tret que en els propers dies o setmanes canviï l’escenari epidemiològic, manté l’estat d’alarma fins a finals de juny. A efectes pràctics, això suposa que només es permetrà el trànsit dins de la província de residència de cada ciutadà, excepte per motius laborals o de força major. I en conseqüència, ben bé fins a començament de l’estiu no serà permès que els espanyols entrin a Andorra per la frontera del riu Runer amb finalitats turístiques o altres que no siguin de necessitat o professionals.

La mateixa mesura s’aplicarà a l’inrevés, per a l'entrada per les fronteres espanyoles. No es permetrà fins a finals de juny i no serà fins llavors quan es pugui anar a les segones residències, ja sigui la casa que molts ciutadans tenen a la costa, o la que tenen al poble on van néixer o on hi tenen part de la família. Tampoc es permetrà als espanyols quan el domicili i la segona residència estiguin en províncies diferents. De fet, Pedro Sánchez ha posat èmfasi en la prohibició d’anar a les segones residències si això suposa creuar els límits provincials. Es vol evitar que gent de províncies molt afectades acabi portant el virus a d’altres que com tenen un nivell molt més baix podran tornar més aviat a la normalitat.

L’objectiu del Govern espanyol és tornar a una “ nova normalitat” just quan comença el període fort de l’estiu i per tant obrir la porta a l’entrada, i sortida, de turistes. Cal recordar que Espanya, igual que Andorra, té una alta dependència econòmica del turisme.

Cada província espanyola es podrà desconfinar en una data diferent segons quina sigui la situació de la pandèmia en cada territori. La durada mínima de la desescalada serà de mes i mig i la màxima de vuit setmanes, en funció dels territoris. Per tant, segons el president espanyol, a finals de juny s’arribaria a la “nova normalitat”, just quan arrenca la temporada estival.