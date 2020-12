Un 'Fast and Furious' nadalenc per Andorra la Vella acaba malament

La Nit de Nadal va acabar malament per a un jove no resident de 25 anys que, a dos quarts de sis de la matinada, va ser detingut per una infracció del codi de circulació, per haver donat positiu al control d'alcoholèmia, endemés dels delictes contra la funció pública i la seguretat del trànsit. I és que, abans de practicar-li el control, el jove va portar de corcoll els agents pels carrers d'Andorra la Vella. Segons l'informe que ha difós aquest dilluns el cos d'ordre, el detingut va fer cas omís a les indicacions d’un control de carretera que s’estava efectuant a la parròquia d’Andorra la Vella. Instants després es va iniciar una persecució amb una conducció temerària per diferents carrers d’aquesta vila, fins que el 'fugat' va perdre el control del vehicle en un revolt i es va encastar contra una barana protectora. Afortunadament, el succés no va acabar amb danys personals, però sí que va causar diferents danys a mobiliari urbà i a un turisme que es troba estacionat a la zona.



La del jove aprenent de 'Fittipaldi' és una de les 19 detencions que ha practicat el cos d'ordre aquesta darrera setmana, de les quals 13 ho són per positius d'alcoholèmia, dues contra la seguretat pública i quatre per altres delictes. De fet, uns fets similars als descrits es van succeir l'endemà, dia de Nadal, amb un jove de 18 anys.

Pel què fa a la resta de detencions sobre la seguretat en el trànsit, la majoria s'efectuen de matinada, entre la mitjanit i les 6h. Excepte una dona de 33 anys, la resta d'arrestats als quals se'ls obra la via penal són homes d'entre 18 i 60 anys, i donen positius d'entre els 0,95 grams d'alcohol per litre de sang i fins els 2,40 g/l d'un dona un resident la vigília de Nadal a la tarda, després de patir un accident amb ferits.

Pel què fa a la resta de delictes, en destaca un per violència masclista. El passat dia 21, a les 4h de la matinada, un home no resident de 24 anys és detingut com a presumpte autor d'un delicte contra integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els agents són requerits en un domicili particular per una agressió del detingut vers la seva parella.