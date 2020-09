La Fira de Sant Ermengol estrenarà un canal virtual per posar en valor els formatges artesans del Pirineu

La Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que s'emmarca dins el certamen mil·lenari de Sant Ermengol, comptarà amb un nou canal virtual per posar en valor aquest producte durant tot l'any i incrementar la seva visibilitat i notorietat a escala internacional. La seva posada en marxa coincidirà amb la celebració de la 26a edició del saló, el 17 i 18 d'octubre, amb la voluntat de convertir la crisi sanitària actual en una "oportunitat" per innovar, tot combinant el format telemàtic amb el presencial. De fet, l'organització està preparant per aquelles dates una mostra de formatges artesans de l'Alt Pirineu i Aran i d'altres productes de proximitat, la qual es durà a terme en un espai a l'aire lliure de la Seu d'Urgell si la situació ho permet.



L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha dit que amb la creació d'aquesta nova modalitat de fira es pretén potenciar i ampliar la mirada del certamen, per tal d'aconseguir que "La Seu no només sigui la capital del formatge durant el mes d'octubre" sinó que l'ostenti durant tot l'any. A més, ha volgut deixar clar que tot i que aquest canvi es produeix en un context marcat per la covid-19, aquest "ha vingut per quedar-se". Finalment, ha assegurat que la situació actual impedeix organitzar esdeveniments de la mateixa manera que es venia fent fins ara i ha detallat que la Fira de Sant Ermengol atreia cada any entre 50.000 i 60.000 visitants.

Per la seva banda, el vicealcalde de la capital alturgellenca, Francesc Viaplana, ha apuntat que l'aposta per les noves tecnologies fa possible la internacionalització i "esponjar" la durada de la fira a tot l'any. A més, ha explicat que l'emergència sanitària ha obligat a suspendre enguany la part del certamen que correspon a les parades de venda ambulant que ocupava diversos carrers de la ciutat. Tot i això, ha volgut deixar clar que no volen "renunciar" a organitzar una petita mostra de formatge i de productes de proximitat a l'aire lliure.

Mentre, la tinent d'alcalde de l'àrea de promoció de la ciutat, Mireia Font, ha explicat que el canal virtual de la Fira de Formatges Artesans s'estrenarà amb cinc càpsules de vídeo de tasts guiats de formatges del Pirineu, a més d'autor, de cabra de l'Alt Urgell i la Cerdanya, de vaca de l'Alt Pirineu, d'ovella de pastor del Pirineu català. També hi haurà audiovisuals sobre la cuina i elaboració de formatge. La idea és que en les publicacions que s'aniran fent en els pròxims mesos hi acabin participant els prop de mig centenar de formatgers que s'havien inscrit al certamen d'enguany. A més, cada audiovisual anirà acompanyat de les fitxes de tast dels formatges, es facilitarà informació sobre els punts de venda i també es proposaran maridatges.