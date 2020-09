La Generalitat calcula un contagi per cada 1.424 alumnes

Si l’endemà de la Diada de Meritxell comença el curs escolar a Andorra, la Diada de l’11 de setembre té el mateix efecte a Catalunya. Així doncs, els alumnes de primària i maternal del Principat comencen uns dies abans les classes, “amb molt bona nota” malgrat les precaucions per la pandèmia, segons ha explicat aquesta setmana la ministra Vilarrubla. El país veí del sud encara la tornada a les escoles amb una incidència del virus més baixa que la segona quinzena d'agost, però molt més alta que l’andorrana, i els responsables de Salut asseguren que la tornada a la feina no ha tingut, de moment, els efectes negatius que s'esperava inicialment. De moment, el departament de Salut ha fet uns càlculs de quina podria ser la transmissió del virus a les escoles. Com que des de l'inici de la pandèmia els centres han estat tancats, el càlcul s'ha fet d'acord amb el nombre de contagis setmanals detectats entre menors de 0 a 17 anys la setmana del 5 de setembre. Tenint en compte aquesta xifra, Salut calcula que es pot donar un cas positiu per cada 1.424 infants de 0 a 17 anys escolaritzats. Aquesta xifra varia en funció del territori, per la incidència de la Covid-19 i la densitat de població, però traslladada així a Andorra, que té poc més d’11.000 alumnes sumant els tres sistemes educatius, significaria que només vuit alumnes quedarien contagiats.



Durant l'última setmana s'han detectat a Catalunya 958 casos de menors positius. La distribució d'aquests casos per territoris, però, és desigual. Per exemple, a les Terres de l'Ebre s'han registrat quatre contagis, mentre que a l'àrea metropolitana nord –la zona amb més nombre de menors positius– se n'han detectat 265. I això també fa variar la probabilitat que es doni un cas en un centre educatiu. Així, a les comarques de l'Ebre, Salut calcula que es pot registrar un contagi per cada 7.499 alumnes, mentre que a l'àrea metropolitana nord es pot donar un positiu cada 1.426 alumnes de mitjana. Si es trasllada a Andorra el percentatge que calcula el Govern català per a les Terres de l’Ebre, al país ni tan sòls s’arribaria als dos alumnes infectats.



El nombre de casos no és l'únic factor a tenir en compte per fer el càlcul. També hi té a veure la densitat de la població infantil, que fa que a l'àrea metropolitana sud –una de les regions més densament poblades d'Europa– la possibilitat de contagi s'elevi a un positiu per cada 1.248 alumnes o que a Barcelona capital sigui d'un cas per cada 1.313 infants escolaritzats.



El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha apel·lat a la responsabilitat no només dels centres sinó, especialment, de la societat per mantenir el virus a ratlla durant la reobertura de les escoles. "El que és important és el que passa fora de l’escola, i això és feina i responsabilitat de tots plegats", ha subratllat el secretari de Salut Pública. I és que l'epidemiòleg parteix de la base que el contagi que es produeixi a l'escola no vindrà de dins del centre, sinó de fora. De fet, ha remarcat que els casos de menors contagiats que s'estan donant ara mateix no són comunitaris, però ho seran quan l'infant o adolescent comenci l'escola.