Govern i patronal preparen l'arribada dels temporers d'hivern

El 2019 ha estat un any intens al ministeri d'Afers Exteriors. A més de la feina habitual, que comporta nombroses accions amb organismes internacionals, acords negociats amb altres països, reunions i actes protocol·laris, i l'activitat consular, se li ha sumat la gestió de l'emergència sanitària de la Covid-19.

La màxima responsable de la cartera d'exteriors, Maria Ubach, que ha presentat aquest dijous l'informe anual d'acció exterior 2019, s'ha referit a la feina que durant l'any passat es va fer per repatriar els milers de temporers que van quedar al Principat quan va esclatar la pandèmia. Ha afirmat que "va ser tot un repte, i es va treballar amb intensitat, fent també molta feina de pedagogia per explicar a l'exterior la gestió epidemiològica que estàvem fent".

En relació amb això, ha avançat que s'està treballant amb diversos ministeris i actors econòmics del país per definir quins hauran de ser els paràmetres de cara a la temporada d'hivern per acollir els treballadors temporers. "Estem veient quines són les necessitats dels empresaris i haurem de tenir en compte l'evolució de la pandèmia", ha remarcat Ubach. Entre altres qüestions, no es descarta fer tests als empleats que arribin al país i "es revisarà la quota d'entrada, que segurament revisarem a la baixa".