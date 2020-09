Hi ha microplàstics als rius d'Andorra?

La majoria d'estudis que alerten sobre la presència de microplàstics al medi ambient estan fets de mostres d'aigua de mar o de desenvocadures, però molt pocs parlen del seu impacte als rius d'alta muntanya. És per això que un equip de científics andorrans, francesos i espanyols, en el marc del projecte Plasticopyr (del programa Poctefa 2014-2020 i el finançament a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder)), són aquests dies a Andorra per intentar resoldre l'enigma. La investigadora del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i coordinadora del projecte, Helena Guasch Padró, ha explicat que el principal objectiu és saber fins a quin punt el turisme dels Pirineus, –especialment el vinculat a les estacions d'esquí–, està relacionat amb la presència de plàstics a les aigües fluvials.

El grup de científics ha escollit tres punts diferents del país per agafar mostres del riu: a Santa Bàrbara, just a sota d'Ordino, per conèixer l'impacte que té l'activitat del poble; sota el pont del Castellar, a Arcalís, per saber com afecta l'estació d'esquí a l'entorn del riu; i al parc natural de Sorteny, per conèixer la presència de microplàstics en els llacs i les conseqüències del turisme de muntanya. Les primeres mostres s'han agafat aquest divendres i es tornaran a recollir a l'hivern, a la primavera i de nou, a l'estiu.

El tècnic de medi aquàtic del departament de Medi Ambient, Alain Grioche, ha destacat la importància d'aquest projecte, ja que "permet la col·laboració d'Andorra amb científics experts que d'una altra manera no podrien venir al país".

El projecte Plasticopyr té la missió de prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya del Pirineu andorrà, català i francès i evitar el seu transport cap al mar. Entre les diverses accions que duen a terme hi ha el desenvolupament d'estratègies per la reducció de la contaminació de plàstics i millorar la qualitat ecològica dels rius de muntanya.