Homenatge de l'Inter Club d'Escaldes al jove mort en l'incendi de Carlemany

El jove de 16 anys que ha perdut la vida arran de l'incendi que va tenir lloc dissabte passat a l'avinguda Carlemany jugava a l' Inter Club d'Escaldes i des del club, aquest divendres al matí, se li ha volgut retre un homenatge. Per aquest motiu, integrants del club han penjat samarretes de l'Inter als balcons i finestres de casa seva, per recordar el jove. Tal com indiquen en el seu compte Twitter des del club, es tracta d'una iniciativa "espontània" per demostrar "l'afecte per un dels nostres".

ARA MATEIX: és commovedor veure l'homenatge de la nostra gent al Marcelo (DEP). Una iniciativa espontània que demostra l'afecte per un dels nostres! 😇⚽️



Som família! #seremmés💙🖤 pic.twitter.com/zqHFYqCHKV — Inter Club Escaldes (@interescaldes) May 1, 2020

Aquest dijous, en conèixer-se la mort del jove, des del club ja es va emetre una nota en què expressaven les mostres de condol a familiars i amics. Cal recordar que arran de l'incendi han estat tres les persones que han perdut la vida.