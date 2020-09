Il·lusió entre els infants per una tornada a l'escola marcada per les mesures sanitàries

Els alumnes de primera ensenyança i maternal de l'escola andorrana i també de la francesa han retornat a les escoles, alguns, després de sis mesos. El primer dia d'aquest nou curs escolar ha estat marcat per les mesures sanitàries i també per la il·lusió dels nens i de les nenes per tornar a les aules i poder-se veure amb els seus companys, fet que ha provocat que instants abans de l'obertura ja hi hagués una gran afluència de famílies esperant a l'exterior. Pel que fa a l'escola andorrana han tornat uns 2.000 alumnes a les classes, entre els quals els més de 300 que ho han fet a l'escola andorrana de Sant Julià de Lòria. En aquest sentit, la directora de l'escola andorrana, Maite Casals, ha indicat que aquesta primera entrada "s'ha superat amb nota" i que les escoles s'han pogut organitzar per diversificar les entrades i que fossin de manera esglaonada.



En total, aquest dimecres han retornat a les escoles prop de 6.000 alumnes, segons informa el Govern. La xifra s’incrementarà el dilluns de la setmana que ve fins als 11.376, segons les dades provisionals, amb l’inici dels cursos de segona ensenyança, batxillerat i formació professional, un cop passat el cribratge d’alumnes i professors. La xifra representa un increment de més del 4% respecte a l’any passat.

En el cas de Sant Julià de Lòria, s'ha dissenyat un recorregut de pujada i de baixada i s'han habilitat tots els patis per evitar aglomeracions, tal com ha indiciat el director de l'escola andorrana de Sant Julià de Lòria, Isaad Benchluch. De fet, a l'interior del recinte només podien accedir-hi els alumnes, a excepció dels de maternal A, els quals podien anar acompanyats pels pares. "Vam insistir molt perquè poguessin entrar perquè són molt petits i hagués estat un trauma", ha comentat Benchluch. Així, cada cicle ha entrat per un lloc diferent i els mateixos mestres indicaven el recorregut als alumnes i els acompanyaven fins al seu punt de trobada del pati. Després, de forma esglaonada, cada classe ha entrat al recinte amb l'obligatorietat de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'entrar.

Casals ha declarat que tota l'organització ja es va posar en marxa al juny i que, per tant, ja estaven ben preparats per aquest dia. Pel que fa a les consignes sanitàries, ha subratllat que tenen la distància de seguretat de metre i mig, el rentat de mans el màxim de cops possibles i la ventilació. "Salut ens ha aconsellat ventilar molt bé els espais durant set o vuit minuts, si pot ser cada hora", ha dit. A més, el fet de poder mantenir les classes com a nuclis de convivència i que els alumnes puguin treballar junts i interactuar com ho feien abans, ajuda molt, ha comentat Casals.

Sobre el cribratge a l'alumnat, "l'han passat un nombre molt elevat d'alumnes", ha destacat la directora, qui ha explicat que encara no tenen les llistes definitives. Tot i així, ha ressaltat que no passa res si un alumne no l'ha passat. "Durant catorze dies haurà de mantenir distància d'1,5 metres i utilitzar mascareta". Per altra banda, tot i les distàncies que s'han de mantenir, Casals ha assegurat que no s'han plantejat en cap moment no fer servei de menjador, tot i que ha reconegut que potser hauran de diversificar espais o torns.

D'altra banda, tant Casals com Benchluch, han comentat que les tres primeres setmanes de curs serviran per veure el nivell cognitiu i emocional dels alumnes després del buit que poden tenir del curs passat, i poder veure quines ajudes individualitzades necessiten. També cal recordar que els alumnes de segona ensenyança retornaran a les classes el proper dilluns dia 14, de la mateixa manera que els del sistema educatiu espanyol.