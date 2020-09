La Justícia es desencalla

Fa tot just un parell de setmanes que fins i tot el cap de Govern, Xavier Espot, reconeixia el col·lapse que pateix la secció d'Instrucció de la justícia andorrana, que compta amb pocs efectius pel volum de feina endarrerida que hi ha. Aquest dimecres, durant la presa de possessió de les magistrades Alexandra Cornella i Carolina Bailén, també ho ha reconegut el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, qui ha parlat de "col·lapse" i de "tap". Concretament, sobre Instrucció ha dit que estan "una mica encallats". Però sembla que la situació mica en mica es va desencallant. Casadevall ha anunciat cinc nous batlles que estan en procés de selecció i que passaran a engreixar una plantilla que s'ha evidenciat curta i que reclama amb urgència nous efectius.



Tot i ser un procés lent, que pot arribar a ser d'uns dos anys entre que surt l'edicte i es cobreix la plaça després que es completi la formació dels candidats, la selecció ja ha començat. Casadevall ha explicat que en funció del perfil dels candidats, d'on provenen i de la seva experiència prèvia, aquest procés es pot allargar més o menys, però ha augurat que en mig any ja hi haurà les places cobertes.



"En un any força complicat és una bona notícia tenir dues incorporacions a la carrera de justícia. Estem convençuts que, tot i que en aquests moments en què la justícia està molt sovint en els mitjans de comunicació, amb aquests canvis i els que vindran, en aquest nou edifici, en poc temps, des de l'administració de justícia podrem donar el millor servei a la ciutadania", ha conclòs el seu discurs el president del CSJ.