Karate Kid a l'andorrana

Els infants tornen a les aules, però també a les activitats extraescolars. Un dels esports més populars entre els nens i les nenes andorranes és el karate, ja sigui per la famosa pel·lícula de Karate Kid, pel seu 'reboot' de Netflix Cobra Kai, o simplement, perquè poden donar puntades de peu a tort i a dret.

El dilluns 14 reobre l'escola de karate de la Massana, després que el passat dia 9 ho fes el dojo Fudo-Shin d'Escaldes-Engordany i el dia 10, fos el torn de l'escola karateka d'Ordino.

El seu responsable, Xavier Herver, ha explicat que després dels mesos de confinament, la sensació ha estat "com si estiguéssim obrint per primera vegada el club". Herver ha admès que, malgrat que alguns pares hagin decidit no portar els seus fills a aquesta activitat extraescolar, "n'hi ha hagut d'altres que, valents i confiats en la nostra forma de treballar, han posat als seus fills als nostres tatamis per començar a treballar amb ells".

Tots els espais passen per una desinfecció i ventilació constants; els mestres -o 'senseis', a més de la mascareta, duen pantalla facial protectora. Hi ha control a l'entrada de neteja dels 'kimonos', i higiene de mans i peus.