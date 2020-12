Laporta estrena seu electoral a Andorra

Alguns precandidats a la presidència del FC Barcelona es deixen o deixaran veure aquests dies pel país. Si dimarts visitava el Principat la candidatura de Toni Freixa, qui es reunia amb penyistes com Jaume Puig, president de la PB Principat d'Andorra, aquest dimecres la candidatura de Joan Laporta ha anat una mica més enllà i ha estrenat la seva seu electoral al país. La seu de la candidatura, situada al carrer Prat de la Creu número 29, ha quedat inaugurada aquest dimecres a la tarda, en un acte que ha comptat amb la presència destacada del resident Alfons Godall, qui va ser ex-vicepresident del club des del 2003 al 2010. Un cop inaugurada la seu, el dissabte 9 de gener, dos dies abans que acabi el termini per recollir signatures, és prevista la visita de Joan Laporta al país per fer campanya a unes eleccions que se celebraran el proper 24 de gener.

651x366 Alfons Godall, a la seu andorrana de Joan Laporta / ARA Andorra Alfons Godall, a la seu andorrana de Joan Laporta / ARA Andorra