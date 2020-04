Missatges d'esperança per als padrins del Cedre

Bomosa ha creat un programa solidari de missatges d’esperança per als padrins de la residència El Cedre que, des de mitjans del passat mes de març, estan allotjats a l’hotel Golden Tulip Andorra Fènix d’Escaldes-Engordany, per evitar contagiar-se del coronavirus. Amb el nom de 'Missatges amb cor', aquesta nova iniciativa té com a objectiu que persones de totes les edats facin arribar missatges d’esperança en el format que desitgin (cartes, cançons, dibuixos, fotos, vídeos...) per tal d’animar les persones grans.

La direcció de Daguisa Hotels ha habilitat un correu electrònic recepciofenix@daguisa.com al qual es poden fer arribar aquests missatges d’esperança. La proposta compta amb l’aprovació i la supervisió dels responsables del Cedre i del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), i amb la col·laboració dels voluntaris de la Creu Roja que estan atenent aquestes persones grans, tal com detallen els impulsors del projecte.