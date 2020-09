Mor l’escriptora i activista Elida Amigó

Vinculada al món de la cultura i a l'activisme, Elida Amigó ha mort aquest dimecres a conseqüència d’una llarga malaltia. Nascuda a Andorra la Vella el 1935, també va ser una de les grans activistes polítiques que van lluitar per aconseguir el dret de vot per a les dones. L’activisme als anys seixanta d’Amigó i altres andorranes va culminar amb l’obtenció del dret a vot amb el decret dels veguers de l’abril del 1970.



Amigó va participar en la posada en marxa del Comitè Andorrà de Ciències Històriques a la dècada dels vuitanta. Va treballar en múltiples treballs publicats en l’àmbit de la difusió i recerca històrica, entre els quals ‘693 anys després’, del qual és coautora amb Antoni Morell. Va obtenir el premi cultural Àgora a la seva àmplia trajectòria en el món cultural. Va ser elegida com una de les vint personalitats culturals amb el rang de ‘senadors’ de la Societat Andorrana de Ciències.



No hi haurà vetlla al tanatori i la setmana vinent se celebrarà un funeral.