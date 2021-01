Mor un pacient ingressat a l'hospital per la Covid-19

Un pacient amb Covid-19 que romania a planta de l'hospital Nostra Senyora Meritxell ha traspassat durant les darreres hores. Així ho ha notificat aquest dissabte el Govern a través d'un comunicat, qui ha assegurat que la víctima no està relacionada amb els darrers brots apareguts a les residències. Amb aquest traspàs, les víctimes totals des de l'inici de la pandèmia arriben a les 85. A més, el nombre de positius nous ha pujat prop d'un centenar, concretament 97, per la qual cosa els casos totals ja són 8.586, dels quals 7.729 corresponen a la segona onada. Les altes se situen en 7.724.

Els casos actius també s'han incrementat fins a arribar als 777. Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, en aquests moments hi ha 17 persones ingressades a planta i 5 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), de les quals tres continuen en situació de ventilació mecànica. A la planta Covid habilitada al centre sociosanitari del Cedre hi ha 23 ingressats, entre els quals hi ha residents de Salita, Sant Vicenç d'Enclar i l'Albó.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha dues aules sota vigilància activa parcial i dues més en vigilància passiva.