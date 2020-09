Només cinc infants donen positiu al cribratge escolar

Només cinc alumnes de primera ensenyança han donat positiu en el cribratge que el Govern està fent, abans de l'inici de les classes, al miler d'infants en edat escolar. Així ho ha comunicat el ministre portaveu, Eric Jover, durant la seva compareixença d'aquest dimecres per actualitzar les xifres sanitàries vinculades a la Covid-19. Segons ha afirmat el ministre, "el que ens indica aquesta xifra és que el contagi en aquesta franja d'edat és de poca incidència i haurem de veure si en joves de més edat, que són els que ara es començaran a cribar-se també tenen la mateixa incidència", i ha afegit que, "com més baixes siguin les dades, millor; més garanties ens donen que la resta de població escolar a la que no estem arribant també es troba en bones condicions".

De la mateixa manera que ho van fer els docents i el personal escolar, els alumnes a partir de 6 anys estan passant un test d'anticossos com el del cribratge poblacional del mes de maig passat i una prova TMA. Ambdues es fan al moment a l''stop lab' que hi ha habilitat a l'aparcament del Prat de la Creu d'Andorra la Vella. A partir d'aquest dimarts 8 de setembre, els estudiants de segona ensenyança, formació professional i batxillerat, que encetaran el curs el dia 14, començaran els tests. La distribució de les hores s'ha fet tenint en compte les tres primeres lletres del primer cognom de l'alumne.

Una quarantena de nous casos el cap de setmana

Pel que fa a les xifres globals, Jover ha assegurat que s'han detectat 46 nous casos positius (inclosos els cinc alumnes) i la xifra d'actius s'eleva a 274, respecte a la darrera actualització del divendres. Aquests casos s'han pogut detectar gràcies a les proves que s'estan realitzant sota cita prèvia a totes aquelles persones que, després de fer un viatge o haver estat en contacte amb un possible positiu, volen assegurar-se que no tenen la Covid-19.

En aquests moments, hi ha quatre persones hospitalitzades recuperant-se a planta i cap a la Unitat de Cures Intensives. En aquest sentit, el ministre ha assegurat que el Govern es manté confiat en les capacitats del sistema sanitari andorrà per mantenir la pandèmia contralada.