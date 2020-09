Només queden dos pacients amb la Covid-19 a l'hospital

La pressió sobre el sistema sanitari continua reduint-se després que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, hagi confirmat que només queden dos pacients a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. En les últimes hores s'ha donat d'alta la persona que restava a la Unitat de Cures Intensives i un altra pacient que era a planta. Benazet ha informat de 40 nous casos de Covid-19, el que significa que un total de 310 persones estan en aquests moments fent front a la malaltia. Pel que fa als casos acumulats des de l'inici de la pandèmia, es registren 1.301 persones, de les quals 938 han superat el coronavirus.

El màxim responsable de la cartera de Salut ha destacat que la taxa de reproducció del virus està "lleugerament per sota de l'1", un fet que evidencia la "progressió a aplanar la corba de la segona onada", tal com ha exemplificat amb un gràfic. Ha recalcat que l'augment de casos en les darreres setmanes no es deu a que "el virus sigui més agressiu sinó que ara s'estan fent més cribratges, especialment en l'àmbit escolar o en els centres sociosanitaris". Tot i el control que s'està duent a terme a les aules, Benazet no descarta que hi pugui haver algun cas més, "un fet probable que passarà en molts altres països".

També ha explicat que el Govern està plantejant un seguiment de la immunitat de la població i "a finals de setembre o principis d'octubre es faran una sèrie de proves serològiques per veure quantes persones segueixen tenint anticossos". En aquest sentit, també ha dit que es mantindran uns "quatre o cinc punts permanents de cribratge al Principat per a tots aquells que creguin haver estat en contacte amb una persona amb la Covid-19".

La vacuna arribarà

El ministre de Salut també s'ha referit a la interrupció dels assajos de la vacuna d'Oxford. Benazet ha garantit que les vacunes arribaran al Principat al mateix temps que la resta de països veïns i ha recordat que aquest tipus de situacions, en el marc de la creació d'una vacuna, "són habituals i demostren que els processos es fan amb totes les garanties". Segons el ministre, les dosis abarcaran un 15% de la població, "principalment el personal sanitari i la gent més vulnerable".

En relació amb això, ha pronosticat que enguany la temporada de grip serà menor, "ja que l'ús de la mascareta i les mesures higièniques de ben segur que fan minvar el nombre de casos". Tot i això, ha avançat que la campanya de vacunació contra la grip serà intensa per evitar que s'ajunti amb el coronavirus.

Permís retribuït

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres també s'ha anunciat la modificació temporal i excepcional del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris en el marc de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Per evitar la propagació del virus i complir amb l’aïllament que acordin les autoritats sanitàries respecte dels infants o les persones amb discapacitat que hagin estat en contacte amb una persona amb Covid-19, els membres de la unitat familiar de convivència que hagin de fer-se càrrec de la persona en aïllament hauran d’absentar-se del lloc de treball.

La finalitat és regular un permís retribuït per un dels membres de convivència perquè tingui cura de l’alumne –menor de 14 anys o amb alguna discapacitat– en el cas que no pugui fer teletreball. El permís dura el període d’aïllament marcat pel ministeri de Salut i es calcula comptant les hores de treball no efectuades sobre la base del salari mínim.