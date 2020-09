Nova defunció per covid-19 a l'Alt Urgell

L'Alt Urgell ha registrat en les darreres hores una nova defunció causada pel Covid-19. Ho ha donat a conèixer l'alcalde de la Seu d'Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, aquest dissabte a la nit a través de les xarxes socials. Ha indicat que "el darrer pacient que quedava ingressat a la Fundació Sant Hospital per covid-19 - d'avançada edat- no ha pogut superar la malaltia i ens ha deixat aquesta matinada". Fàbrega ha aprofitat per donar el condol a la família i per recordar la necessitat de seguir les mesures de seguretat bàsiques per evitar contagis.

Des de mitjans d'abril no s'havia registrat cap nova defunció a tot l'Alt Pirineu i Aran per covid-19. Concretament, la darrera mort registrada pel Departament de Salut per aquesta causa es va comunicar el 17 d'abril. Des de l'inici de la pandèmia, doncs, la regió sanitària ha hagut de lamentar 30 defuncions.