Detenen tres persones més en el marc de l’operació Redbull

La policia ha anunciat aquest dimarts noves detencions en el marc de l’operació Redbull, després de les dues que va realitzar dijous de la setmana passada. En total, tres persones residents de 27, 23 i 22 anys, i dues de 47 anys (5 persones) han estat detingudes els darrers dies en la ja coneguda operació antidroga en un narcopís del Centre Històric de la capital com a centre d'operacions. Aquest dimarts s'han detingut un home de 27 anys i els dos de 47.

651x366 Els agents de policia dins del narcopís. / POLICIA D'ANDORRA Els agents de policia dins del narcopís. / POLICIA D'ANDORRA

El Cos de Policia, sota la direcció de la secció d’instrucció especialitzada, ha desarticulat tota una xarxa dedicada al tràfic d’estupefaents, que facilitava refugi i drogues a menors d’edat habitualment fugats o en situació de risc.

Segons un comunicat del cos policial, "la nostra acció no únicament desmantella un narcopís com a punt de distribució, sinó que alhora es desarticula la xarxa de subministrament". La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.