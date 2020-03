Oriol Mitjà: "Esteu més segurs a Andorra que a Catalunya"

L'epidemiòleg català de l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Oriol Mitjà, que està assessorant el Govern d'Andorra, ha assegurat a l'ARA Andorra que "esteu més segurs a Andorra que a Catalunya", ja que "s'estan fent les coses bé, bastant millor que a altres llocs com Espanya". Ara bé, explica que caldria aconseguir medicines de fora del país, com ara el Remdesivir, un fàrmac antiviral que ataca l'ARN dels virus, frenant la seva replicació i extensió a les cèl·lules de l'organisme que ha envaït.



Mitjà relata que Andorra es troba en una fase " precoç", amb un nombre baix de casos però que creixen de forma exponencial, i que aniran en augment de cara a la propera setmana. De moment, "les mesures de contenció que s'han pres són les adequades" i augura, tal com ha assegurat el ministeri de Salut, que la propera setmana es podria arribar al pic de casos positius. "S'ha de continuar amb el confinament i amb el distanciament social de la població per encarar amb bones condicions el moment del pic", ha recomanat l'epidemiòleg.



Respecte a si caldria aïllar totes les persones contagiades en un únic espai sense que tinguessin contacte amb ningú més, com es va fer en el seu moment a la Xina, Mitjà assegura que "això seria l'ideal, però no estaria ben vist, seria una mesura massa dràstica".



Des de la Generalitat de Catalunya, s'ha anunciat que la propera setmana el sistema sanitari català podria entrar en col·lapse, ja que no tindria llits ni personal suficients per atendre tots els malalts. "A Andorra -ha dit- en principi això no l'afectaria massa, només en els casos de malalts molt crítics".