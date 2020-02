Palacios reconeix que "és molt difícil sortir del sistema de consum del sucre"

Com menjar més bé, quins productes són més aptes pel consum habitual, com d'enganyats estem amb el sucre? Aquestes i moltes altres preguntes les ha aclarit aquest dissabte la 'food designer' Lorena Palacios, a la sisena edició de ' La Paella pel mànec' que patrocina Vall Banc i que organitza l' Associació Andorrana contra el càncer (Assandca).

Amb una seixantena de participants, Palacios ha fet un taller sobre 'les postres', un àpat que normalment s'associa amb el dolç i que ella s'ha encarregat de fugir que sigui així al dir "normalment quan pensem en postres hauríem de pensar en fruita i mai s'hauria d'abandonar".

Lorena Palacios, aproximadament en una hora i mitja de taller ha trencat estereotips, a l'hora de parlar del sucre, dels edulcorants i de com afecten negativament els " sucres afegits" al cos humà i no el sucre propi que tenen els productes. La pròpia Palacios ha comentat que "el sucre no provoca càncer, el que sí que provoca és obesitat que sí pot provocar càncer".

El taller ha anat combinant les recomanacions amb el tast de diferents productes que anteriorment havia preparat la mateixa ponent amb el seu equip.

A tots els assistents se'ls ha lliurat un davantal, gentilesa de Vall Banc, per una jornada on Lorena Palacios ha deixat clar que "la xocolata no és dolenta si es menja 15 grams al dia i és de més del 70%" o "cal estar molt atents amb el que comprem, perquè la majoria de productes porten sucre afegit que fa que el producte es transformi en una bomba pel cos".

La ponent ha deixat molt clar que " sortir del sistema és molt difícil, ja que la societat en si, ens porta al consum de sucre saturat".

Un cop finalitzat el taller, la majoria d'assistents coincidien a comentar que " ens ha deixat aturat de la gran quantitat de porqueria que afegim al cos, sense saber-ho".