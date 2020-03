El Pas de la Casa no es volia aturar

La prevenció de la propagació del coronavirus a Andorra ha fet que el Govern hagi aprovat un paquet de mesures entre les que hi ha l'obligació de tancament de tots els establiments a excepció d'aquells destinats a la venda d'aliments i productes de primera necessitat. També es demana a la població que ningú surti de casa a no ser que sigui "extremadament necessari". Al Pas de la Casa, però, l'activitat no s'atura. Tot i el tancament de les pistes d'esquí, qualsevol pensaria que les restriccions en el marc del Covid-19 no afecten a aquesta localitat. Al Pas, la gent passeja pel carrer amb total normalitat i gran part dels negocis resten oberts. Pràcticament tots, a banda de vendre alimentació, tenen altres productes als prestatges com electrònica, souvenirs, cosmètics o complements de moda, per posar alguns exemples.

Cal recordar que aquests establiments estan obligats a informar els seus clients que només els poden vendre alimentació, però segons ha constatat l' ARA Andorra algun d'aquests ven productes que no tenen res a veure amb l'alimentació o la primera necessitat. Pel que fa a les botigues de les cadenes de perfumeria, així com altres operadors comercials que també tenen presència en altres parròquies, romanen estrictament amb la porta abaixada. Durant la jornada de dissabte, les autoritats van haver d'acudir en diverses ocasions per incompliments de la normativa.

Aquest mitjà ha parlat amb el propietari d'un bar que ha decidit passar per alt la normativa de Govern. Justifica la seva decisió perquè a dia d'avui "el Pas de la Casa segueix arrossegant la crisi d'altres desastres naturals" i assegura que tot i que el Govern donarà ajudes als empresaris per les afectacions econòmiques del coronavirus, "al Pas no ens refiem, vés a saber quant tardaran a arribar, aquí sempre tot tarda més del normal". La decisió d'aquest empresari podria tenir les hores comptades, ja que les autoritats han recordat que perseguiran qualsevol activitat que no estigui permesa durant aquests dies. Cal recordar que l'incompliment de les mesures decretades per Govern pot suposar sancions de fins a 20.000 euros i en cas de reincidència es podria incórrer en responsabilitats penals.

Precisament el Govern ha emès un decret aquest diumenge per prohibir explícitament la venda de productes que no són de primera necessitat, especialment tabac i alcohol, ja que al Pas de la Casa aquests productes han provocat un efecte crida. La policia ha intensificat la seva tasca a la localitat per recordar als botiguers que és el que poden vendre i el que no.