Prohibit sortir d'Andorra

La Unió Europea extrema les mesures per contenir el contagi de la Covid-19 i ha anunciat aquest dilluns a la tarda que tanca totes les fronteres sota la seva jurisdicció. Això vol dir que Andorra també quedarà confinada entre Espanya i França. No es podrà ni entrar ni sortir del Principat. Queda prohibit el pas entre fronteres.

A través d'un comunicat de vídeo, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha explicat que "cal reduir la pressió sobre el sistema sanitari europeu", després que l'OMS hagi considerat Europa el principal focus de l'epidèmia del coronavirus. Per això, Brussel·les ha proposat restringir durant com a mínim 30 dies les entrades considerades "no essencials" dins l'espai Schengen.

Ara bé, la mesura no afectarà ni al personal diplomàtic, ni als treballadors transfronterers ni al transport de mercaderies.

Es preveu la compareixença del cap del Govern, Xavier Espot, a les 19.30 hores que es podrà seguir en directe per Andorra Televisió i RNA.