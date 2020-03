Propietaris solidaris amb els llogaters

Una de les preocupacions que més expressen els ciutadans arran de la crisi de la Covid-19 és la incertesa econòmica a que es veuen abocats molts empresaris, autònoms i treballadors, entre altres. L’obligatorietat de tancar bona part dels negocis del país es traduirà en una davallada d’ingressos per a molts sectors professionals. Hi ha empreses que facturaran zero. I altres, tot i poder estar obertes, registraran una davallada significativa. Un greu contratemps que només es podrà superar amb ajudes públiques i el suport de la iniciativa privada.

Enmig d’aquest clima enrarit i d’incertesa, l'ARA Andorra ha pogut saber que Molines Patrimonis ha aportat als seus llogaters un bri d’esperança: mentre duri l’obligatorietat de tancament de negocis, amb les conseqüents pèrdues que això comporta per als operadors, es condonaran les quotes d’arrendament.

L’ARA Andorra ha confirmat la iniciativa de Molines Patrimonis i ha pogut parlar amb altres propietaris, la majoria dels quals han vist amb bons ulls la proposta. En aquest sentit, han explicat que en els propers dies es volen reunir amb la Confederació Empresarial Andorrana, la Cambra de Comerç, el Govern i els comuns, per estudiar una mesura que es podria fer extensiva a tots els llogaters. Sens dubte un gest solidari que ajudaria a pal·liar, dins el possible, els efectes d’aquesta crisi.