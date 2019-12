Punt de Trobada: 6 milions d’euros i desnonament immediat

Punt final al llarg litigi que ha enfrontat la família Mallol, propietària del terreny on s’ubica el Punt de Trobada, amb les societats que gestionen i exploten aquest centre comercial, propietat de la família Cachafeiro. El Tribunal Superior ha donat la raó als Mallol i confirma la decisió de la Batllia en virtut de la qual els Cachafeiro han d’abandonar l’immoble i indemnitzar els propietaris del terreny amb aproximadament 6 milions d’euros. Aquest import correspon a una indemnització per compensar l’ocupació del terreny des de l’1 de gener de 2016, o el que és el mateix, des de l’endemà que va expirar el contracte d’arrendament que els Cachafeiro tenien vigent fins aquella data.

Els llogaters havien esgrimit diversos arguments per continuar operant el centre comercial, però ja en primera instància la Batllia va descartar-los un a un, després de dos anys de procés judicial. Ara, la sala civil del Tribunal Superior tanca definitivament el cas i resol un afer que havia aixecat força preocupació, especialment entre el col·lectiu de treballadors del Punt de Trobada. Segons ha pogut saber l'ARA Andorra, la direcció del Punt de Trobada va mantenir aquest dimarts una reunió amb el personal dels grans magatzems per transmetre’ls un missatge de tranquil·litat davant la resolució de la sentència, tot informant que els llocs de treball no corren perill. En aquest sentit, cal recordar que està previst que el futur operador del centre comercial mantingui el gruix de la plantilla i, per tant, no es produeixin acomiadaments.

Sobre aquest aspecte, el ministre portaveu, Eric Jover, ha assegurat que tenen constància de què el grup que hauria d'agafar l'activitat del centre s'havia reunit diverses vegades amb l'anterior govern per transmetre la garantia que volien recuperar el màxim nombre de treballadors. A més, Jover ha indicat que en l'hipotètic cas que això no fos així, el Servei d'Ocupació garantirà que aquestes persones estiguin acompanyades en tot moment per l' administració .