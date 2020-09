La Rambla de Tristaina

Potser és que havíem oblidat aquestes imatges, o potser ara hi ha més excursionistes a la muntanya, però el cert és que les llargues cues que han envaït els senders aquest cap de setmana han sorprès -i esfereït- molts andorrans.



Alguns fins i tot asseguren que "mai havien vist tanta gent" a indrets com la ruta que porta als llacs de Tristaina i ho qualifiquen d'"horrible". Molts catalans han optat pel Principat per passar el pont de la diada de Catalunya i això no només ha provocat que els hotels estiguin plens, sinó també els llocs de muntanya de més fàcil accés com el llac d' Engolasters o Naturlandia .



La pandèmia del coronavirus ha impulsat moltes persones a preferir passar el seu temps lliure en espais oberts, en comptes d'optar pel turisme de compres en carrers més concorreguts i això ha provocat escenes com la de les cues de Tristaina d'aquest dissabte passat , que a alguns usuaris de Twitter els han recordat a "Les Rambles".



Als que volen natura en solitari, de ben segur que trobaran indrets inhòspits als 468 quilòmetres quadrats que hi ha per triar.