Rebaixat el nivell de vigilància a la Portalada

La comissió encarregada de fer el seguiment de la zona de la Portalada ha pres la decisió de retornar al nivell 2 de vigilància, després de les mesures addicionals que es van dur a terme el 20 de desembre a causa de l'episodi d'intenses pluges. Els responsables dels ministeris d'Interior i d'Ordenament Territorial, així com els geòlegs continuen les tasques de seguiment constant a la zona.

Tal com recorden des de l'executiu, el nivell 2 de vigilància inclou la presència permanent d'efectius dels bombers de les set del matí a les nou de la nit i rondes de prevenció per part de la policia, així com del Servei de Circulació de Sant Julià de Lòria. També suposa que s'autoritzi l'estacionament a l'aparcament exterior del centre comercial Punt de Trobada.