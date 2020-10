Ros: "En absolut la frontera quedarà tancada"

L'ambaixador espanyol, Àngel Ros, ha estat molt contundent sobre el possible tancament de la frontera hispanoandorrana després que la Generalitat hagi declarat el toc de queda de les 22.00h a les 06.00h. En declaracions a l'Agència ANA, Ros ha recalcat que "en absolut" el pas fronterer quedarà tancat, però sí ha admès que la circulació es veurà restringida per la mesura del govern català.

"No es podrà circular durant les hores que ha estipulat la Generalitat, però les fronteres i la duana depenen d'Espanya, per tant, no es pot assegurar que la frontera quedi bloquejada", ha afirmat. Tot i que Ros no ha parlat encara amb cap responsable del govern català, sí que està pendent de rebre un comunicat on s'especifiqui la nova situació i quins seran els casos que quedarien fora de la restricció de mobilitat.