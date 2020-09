Ros confirma que l'FP de farmàcia i turisme hauran d'esperar

No hi haurà cicle de formació professional de farmàcia i de turisme fins al curs vinent, si la situació sanitària ho permet. Així ho ha confirmat l'ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, durant la visita que ha fet aquest divendres al col·legi Maria Moliner d'Escaldes-Engordany amb motiu de l'inici del curs escolar. Ros ha indicat que els dos cursos de formació professional, que s'havien d'iniciar aquest any, tenen el vistiplau del govern espanyol però que la crisi de la Covid-19 ha "deixat canvis socials però també ha impedit fer determinades accions", ja que era impossible obrir nous estudis amb nous espais. "No podíem absorbir nous espais als requeriments actuals", ha dit.

Després de la visita al centre i a diverses aules d'infantil i primària, Ros ha manifestat que ha vist els alumnes i el professorat molt il·lusionats i amb moltes ganes d'estar a l'escola. A més, ha indicat que en el retorn a les aules, que s'ha fet esglaonat amb tres dies des de dimecres, hi ha hagut una "total normalitat". Així, aquest divendres ja han retornat a les aules al Maria Moliner d'Escaldes-Engordany al voltant de 270 infants, una xifra similar a la de l'any anterior. De cara a la setmana vinent retornaran a les classes els més de 300 alumnes de la Margineda.

L'ambaixador ha informat de les mesures que ha pres el centre, com els recorreguts marcats per evitar encreuaments. També ha volgut destacar que els patis d'infantil s'hagin cobert en aquest temps, tal com es va pactar amb el Govern, ja que "s'incrementa l'espai disponible en els dies de pluja i neu". De fet, cada aula té el seu pati o el seu espai al pati delimitat. Pel que fa a les aules, els alumnes no han de portar la mascareta perquè són considerats com una unitat de convivència i no hi ha relacions entre aules i els mestres tampoc es canvien. En aquest sentit, el subdirector del col·legi, Iñaki Chimeno, ha indicat que el fet que les aules siguin considerades nuclis de convivència, permet que hi hagi els mateixos alumnes per aula que en el curs passat perquè no cal que hi hagi distància de seguretat entre ells. "L'únic que tenim són algunes mesures especials de distanciament" per als alumnes que encara no s'han fet la prova o no tenen els resultats del cribratge. Pel que fa a les zones comunes, tot l'alumnat ha de dur mascareta.

Al seu torn, el director del centre, Javier Alfaya, ha explicat que a banda de tenir un coordinador de la Covid-19, també han instaurat una comissió de la Covid-19, la qual té una reunió setmanal. Tal com ha apuntat, disposen d'espais habilitats per l'aïllament, en cas que fos necessari, i també tenen les fitxes de traçabilitat de cada alumne.

Vacuna de la Covid-19

D'altra banda, l'ambaixador espanyol ha assegurat que hi ha un acord entre el govern espanyol i l'andorrà perquè el país veí del sud faciliti una part de les vacunes contra la Covid-19 de la Universitat d'Òxford que la Unió Europea s'ha compromès a adquirir. Tot i que el nombre de dosis no s'ha concretat, Ros ha confirmat que serà proporcional. "Si Espanya té una quantitat de vacunes per absorbir un percentatge de la població, aquest percentatge també serà el que s'aplicarà a Andorra", ha apuntat Ros, qui ha afegit que tot i que hi haurà entrebancs per aconseguir la vacuna, desitgen que sigui com més aviat millor.