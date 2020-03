El SIAD comença a caminar com un servei més social que sanitari

"Avui inaugurem aquest servei amb el convenciment que estem fent un pas endavant significatiu en el reconeixement dels drets de les dones". Amb aquestes paraules el cap de Govern, Xavier Espot, ha inaugurat aquest dilluns el Servei integral d'atenció a la dona (SIAD). Una presentació que s'ha dut a terme al Centre d'Atenció Primària (CAP) de la Massana, ja que aquest és el punt on s'oferirà atenció telefònica a les tardes a aquelles persones que vulguin assessorament per anar a avortar a l'estranger. Espot ha reconegut que aquesta era una de les "assignatures pendents" que calia tirar endavant per donar compliment a les promeses electorals. En aquest sentit, el màxim responsable de l'executiu ha recordat que aquest servei "no xoca amb les disposicions legals i constitucionals del nostre país" i, per tant, "està perfectament acomodat amb el marc jurídic vigent". Així mateix, ha especificat que les sales on s'atenen a les dones estan lliures d'elements sanitaris i ha garantit, en tot moment, la confidencialitat de les cites.



Tal com ja s'ha deixat palès en altres ocasions, les consultes al SIAD són de caràcter gratuït i ofereixen un acompanyament a la dona en els moments previs i posteriors a l'avortament, sense interferir de cap manera en la decisió que prengui la persona que es troba en aquesta situació. Així mateix, Espot ha declarat que d'acord amb "el marc jurídic vigent, no podem sufragar des de les arques públiques el mateix acte mèdic", però ha recordat que el ministeri d'Afers Socials ofereix ajudes a totes aquelles persones que es troben amb dificultats econòmiques, sigui quin sigui el motiu pel qual han arribat a aquesta situació.



Per la seva banda, Cristina Pérez, una de les llevadores del SIAD, ha informat que durant el matí no s'ha rebut cap trucada ni correu electrònic per demanar cita prèvia, i ha destacat "l'acompanyament" com el principal valor afegit de la proposta. "Aquest servei intentarà personalitzar molt cada cas i cada demanda que es faci, ja que la finalitat és que la gent tingui un punt de referència on anar", ha afegit. A més, ha posat en relleu que, com a professionals, "ens dona una seguretat brutal que al país s'inauguri un servei de cara al públic".



Un cop les interessades hagin demanat cita prèvia, se les atendrà en una sala dels diferents CAPs del país. La llevadora es reunirà amb la persona al voltant d'una taula on, després d'escoltar el seu cas, li oferirà tota aquella informació que demani per tal de superar aquest procés sense que quedi cap mena de seqüela. Per a totes aquelles persones que no puguin desplaçar-se al CAP que se li ha determinat, una llevadora domiciliària es desplaçarà fins aquell punt que hagin acordat.

Associacions feministes

Acció Feminista ha criticat aquests darrers dies el servei implementat pel Govern assegurant que el que s'ha de fer és caminar cap a la despenalització de l'avortament. En aquest sentit, Espot ha manifestat que "elles mateixes reconeixen que és un pas significatiu", tot i que ha reconegut que el SIAD no compleix "la fita última –la despenalització– o allò que anhelarien". "Això ho entenem i ho comprenem però al nostre país hi ha una sèrie de condicionants que fan que aquesta qüestió s'hagi d'avaluar des d'una perspectiva més àmplia", ha indicat Espot.



D'altra banda, Stop Violències també va acusar l'executiu de doblar un servei com el que elles ofereixen, la Xarxa la Meri. En aquest sentit, el cap de Govern ha argumentat que "una associació que defensa els serveis públics no hauria de queixar-se mai que es creï un servei públic d'aquestes característiques".



Per últim, i davant d'un possible rebuig del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, cap al servei, Espot ha reiterat que el bisbe "no s'immisceix en el desenvolupament d'iniciatives de caràcter públic i executiu", ja que, ni tan sols, "hi ha una llei al darrere d'aquest servei".