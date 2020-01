Sis-centes persones i més de tres mil euros recaptats en el concert solidari en benefici de l'AMMA

Més de sis-centes persones s'han donat cita aquesta tarda a la sala gran del Prat del Roure per presenciar en directe el concert solidari organitzat per Bomosa en benefici de l'Associació de Malalties Minoritàries d'Andorra (AMMA) entre els ells, el Cap de Govern, Xavier Espot; els ministres de Salut, Joan Martínez Benazet; el d'Afers Socials, Víctor Filloy; i la de Cultura i Esports, Sílvia Riva, a més de la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili i el cònsol menor, Joaquim Dolsa, entre altres autoritats.

Els grups Love it, Four Flags i el cor The Stars Choir Andorra han fet aixecar-se dels seus seients a tots els assistents i han aconseguit una recaptació que ha passat dels tres mil euros. La quantitat final no se sabrà aproximadament fins al proper dilluns, quan es faci el recompte final, on a banda de la venda d'entrades caldrà comptabilitzar la venda de polseres solidàries i la fila 0, aportacions desinteressades sense haver estat present al concert.

En el Prat del Roure s'ha respirat solidaritat, per tots costats. Públic anònim, famílies senceres, autoritats, s'han unit per col·laborar i aportar recursos per l' AMMA. Se'ls ha vist cantar, somriure i fins i tot ballar, en un esdeveniment que ha tingut el seu component emotiu, quan han entrat a escena infants amb malalties desconegudes per cantar amb els The Stars.

Una vegada més, Andorra ha demostrat que és solidària.