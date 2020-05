Stop Violències denuncia mala praxis de la policia en l’atenció a les dones víctimes d’una agressió masclista

Stop Violències assegura haver recollit testimonis d’un seguit de negligències i males praxis dutes a terme pel cos de Policia durant els mesos de confinament. En una carta, que l’organització feminista ha fet arribar al director de la policia andorrana, Jordi Moreno, el director de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, Josep María Piqué, el ministre de Salut Joan Martínez Benazet i el ministre de Justícia i Interior Josep Maria Rossell Pons, denuncien diversos fets que haurien posat en perill la vida de diverses dones víctimes de la violència masclista de les seves parelles.

Entre els més destacats, hi ha una intervenció policial en la qual, els agents van personar-se al domicili de la víctima i després d’aturar l’agressió i sense activar cap protocol van renyar l’agressor i van marxar. També afirmen que s’han fet comentaris poc professionals quan una dona ha trucat per causa d’una agressió a la llar, i no s’ha recollit la denúncia de diverses dones violentades ni se’ls ha proporcionat la informació adequada, fet que ha provocat que les víctimes quedessin “encara més bloquejades i confoses”. A més, segons Stop Violències, s’han emès frases dissuasives perquè la dona no denunciï, com per exemple, “és la teva paraula contra la seva”, tot i tenir un part de lesions a la mà.

Pel que fa a l’hospital, l’entitat es queixa que s’ha activat el protocol de forma aleatòria per uns casos i per altres no, “inclús després d’haver fet un part de lesions a la dona i estant l’ agressor present a la sala d’espera”, no es va contactar amb el Servei de Policia.

Les feministes recorden al Govern totes les mesures que s’han de mantenir per garantir la seguretat de les dones que són violentades en l’àmbit familiar i lamenten que l’única mesura extraordinària relacionada amb aquest àmbit que ha cregut oportuna l'actual Govern hagi sigut un número addicional de contacte a través de l'aplicació de whatsApp amb l'Equip d'Atenció a la Dona.