TV3 emetrà un documental sobre l'avortament a Andorra

El dimarts 3 de març, a les 21.55 hores, TV3 estrenarà 'El mirall andorrà' a l'espai 'Sense ficció', un documental que analitza la realitat del dret a l’avortament a Andorra, on la interrupció voluntària de l’embaràs encara és delicte, amb penes d’arrest i presó.



Les andorranes o residents que han avortat tenen por d’explicar-ho per les represàlies, però sis s’han atrevit, malgrat les pressions, a donar-ne testimoni en aquest reportatge. Són els casos de la Mireia, una menor víctima d’una violació que es va quedar embarassada i no va poder avortar, o el de l’Aina, amb una malformació greu del fetus i risc de morir durant el part.



El documental recull també el neguit del personal mèdic, que denuncia la seva desprotecció legal, i la pressió del govern francès i de les institucions internacionals, que assenyalen Andorra com l’últim punt negre al mapa europeu dels drets sexuals i reproductius. El Principat i Malta són els únics països del vell continent que encara no han despenalitzat la interrupció voluntària de l’embaràs, tot i la pressió, fins i tot, de les Nacions Unides.



El Codi Penal andorrà preveu penes d’arrest, fins a tres anys de presó i cinc d’inhabilitació. És per això que les dones andorranes o residents que volen avortar i que s’ho poden permetre es veuen obligades a creuar la frontera per fer-ho als hospitals catalans o francesos, carregant amb un estigma i una criminalització que les aboca a la clandestinitat i les traumatitza, segons denuncien metges, associacions feministes i defensors dels drets humans.



A 'El mirall andorrà', els directors Albert Segura i Anna Sanmartí posen de manifest que en el rerefons de la problemàtica hi ha els equilibris polítics que cal fer amb el copríncep episcopal. Els antiavortistes alerten que la despenalització de l’avortament el faria abdicar i posaria en perill una figura que, des de fa set segles, garanteix la independència del país i que ara el papa Francesc es podria estar replantejant.



Però, realment, els andorrans han de triar entre els drets de les dones o de la seva sobirania? Es pregunten els directors del documental, que constaten que aquest debat ètic i moral, jurídic i polític divideix la societat andorrana i els partits.